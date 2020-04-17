شرطة بابل تعلن توقيف ابن شقيق نائب اعتدى على احد منتسبيها

اعلنت قيادة شرطة بابل، الجمعة، توقيف "معتدين" على احد منتسبيها، مشيرة الى وجود اتصال مع النائب صادق مدلول فيما اظهر مقطع فيديو ان المعتدي هو ابن شقيق النائب مدلول.

وقالت قيادة شرطة بابل في بيان إنها "تود ان تبين ملابسات حادثة الاعتداء التي طالت احد منتسبيها خلال تنفيذه الواجب في تطبيق حظر التجوال وفق قرار خلية الازمة بالمحافظة".

واوضحت ، انه "تم توقيف المعتدين وفق المادة (٢٣٠ ) من قانون العقوبات العراقي"، موضحة انه "كان هناك اتصال من قبل النائب صادق مدلول باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المعتدين".

واكدت "قيادة الشرطة موقفها الرافض لتلك الممارسات والخروقات وسيحاسب مرتكبيها وفق القانون وانه لا احد فوق القانون".