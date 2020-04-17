صحة الرصافة تعلن تماثل 11 حالة جديدة للشفاء من كورونا

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة، الجمعة، عن اكتساب 11 حالة جديدة الشفاء التام من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء الى 110 مما يشكل 57% من الاصابات اكتسبت الشفاء في الرصافة.

وقال عبد الغني الساعدي في بيان إن "11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا اكتسبت اليوم الشفاء التام هم رجل بعمر 59 سنة وامرأتان بعمر 32 سنة وامرأة بعمر 52 سنة من مدينة الصدر وشاب بعمر 17 سنة ورجل بعمر 66 سنة وامرأة بعمر 27 سنة واخرى بعمر 80 سنة من اهالي منطقة الزعفرانية".

واضاف ان "الحالات الاخرى التي اكتسبت الشفاء هي لرجل بعمر 42 سنة من الامين الثانية ورجل بعمر 67 عاما من منطقة ام الكبر والغزلان وامرأة بعمر 42 سنة من اهالي منطقة المعامل".

واوضح ان "الحالات بدت عليها علامات الشفاء واجريت لها مجددا مسحات مختبرية وجاءت النتائج سالبة تؤكد اكتسابهم الشفاء واخرجوا من المستشفى"، مبينا ان "شفاء الحالات جاء بعد عناية خاصة وبروتكول علاجي استمر لعدة ايام، فضلا عن المتابعة الدورية من قبل ملاكات الصحة والخدمات العلاجية على مدار الساعة".

وتابع أن "عدد حالات الشفاء في جانب الرصافة ارتفع الى 110 حالة شفاء مما يعني شفاء 57% من الاصابات المسجلة في جانب الرصافة من بغداد".