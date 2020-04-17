الأخبار

نائب يطالب باعداد مسودة جديدة لقانون حماية حقوق الصحفيين


دعا النائب عن كتلة بدر البرلمانية كريم عليوي، ، نقابة الصحفيين العراقيين للتنسيق الفوري مع مجلس النواب واللجان المعنية فيه بغية اعداد مسودة جديدة لقانون حماية حقوق الصحفيين، مشددا على وضع حقوق تقاعدية “واضحة” وضمان سنين خدمة معلومة وضمانات للعيش الكريم توازي الآلية المعمول بها في الخدمة العامة.

وقال عليوي في بيان إن “شريحة الصحفيين عانت كثيراً، وهناك تهميش واضح لدورهم، ولا يوجد ضمانات حقيقية لهم او لعوائلهم”، لافتا الى ان “قانون حقوق الصحفيين المشرع في مجلس النواب لم يضع نقاطا واضحة لضمان تلك الحقوق، ما جعل العديد من ابناء العائلة الصحفية يعاني الاقصاء القسري او قطع الارزاق او الاعتداء عليهم خلال تأديتهم للواجب”.

واوضح ان “الجهود التي بذلت وتبذل من ابناء السلطة الرابعة عموما في الحرب على الارهاب والتوعية المجتمعية ومحاربة الفكر الطائفي، واليوم في حربنا ضد وباء كورونا لايمكن نكرانها، كما لايمكن انكار الجهود التي تبذلها نقابة الصحفيين للدفاع عن حقوقهم قدر المستطاع”.

واضاف عليوي، “اننا ومن باب المسؤولية تجاه هذه الشريحة المكافحة، وجدنا ان المصلحة العليا للبلد في ظل الديمقراطية التي نعيشها بالعراق الجديد تستوجب منح هذه الشريحة حقوقها الكاملة”، داعيا “نقابة الصحفيين للمضي بالاعداد لصياغة مسودة قانون جديدة لحماية حقوقهم بالتنسيق مع اللجان البرلمانية المعنية”.

وتعهد عليوي، “اننا كاعضاء مجلس النواب سنكون داعمين لهم بكل ما لدينا من امكانية لاعطاء مقاتلي السلطة الرابعة الحقوق الكاملة لهم ولعوائلهم”. الصحفيين بعد ان تم التعديل عنوانه ليصبح بعنوان قانون حقوق الصحفيين اضافة الى تعديل فقرة تعريف الصحفي”.

يشار الى الصحفيين يتعرضون من حين الى اخر الى الاعتداء خلال مزاولتهم للعمل، او اغلاق المؤسسات الاعلامية او التهديد لهم من جهات مختلفة، يقابلها عدم وجود نصوص واضحة لحماية حقوقهم الشخصية والمعاشية لهم ولعوائلهم، ما جعل العديد من الصحفيين يناشدون الجهات المعنية بايجاد الية واضحة لحماية حقوقهم وانضاج القوانين المتعلقة بحرية الصحافة وحقوق الصحفيين بشكل اكبر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب يطالب باعداد مسودة جديدة لقانون حماية حقوق الصحفيين
الحشد الشعبي يكشف نتائج عملية “المحاور الاربعة” في ديالى
الصحة العالمية تتحدث عن سببين لزيادة حالات الشفاء من كورونا في العراق
قوة امنية تقتل ارهابيا وتصيب اخر في كمين محكم بديالى
صحة ذي قار تعلن شفاء مصابة بكورونا تبلغ من العمر 107 اعوام
مُغادرة 88 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي بكربلاء
عبد المهدي والحلبوسي يعقدان اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية
الصحة تعلن تسجيل 19 اصابة و44 حالة شفاء من كورونا في العراق
هيئة النزاهة تعلن تنفيذ عمليات ضبط في بغداد وعدد من المحافظات
وزير النقل يأمر بإعفاء مدير محطة مطار بغداد وتعيين بديل له
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك