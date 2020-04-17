الحشد الشعبي يكشف نتائج عملية “المحاور الاربعة” في ديالى

كشف مسؤول اعلام محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني، عن نتائج عملية المحاور الاربعة العسكرية في المحافظة.

وقال الحسيني في حديث صحفي ،ان” نتائج عملية عسكرية جرت من 4 محاور رئيسية في قاطع شمال شرق ديالى والتي من ابرزها نفط خانة اسفرت عن تدمير 3 مضافات وتفكيك وتفجير 6 عبوات ناسفة”

واضاف الحسيني،ان” العملية نجحت في تمشيط طرق زراعية ووديات ضمن حدود 60كم تقع في مناطق معقدة جدا لافتا الى ان مفارز قتالية عمدت الى السير لمسافات طويلة جدا من اجل تحقيق كل الاهداف المرسومة لها”.

واشار الحسيني الى ان” هدف عملية المحاور الاربعة هي تامين نقاط المرابطة المتقدمة وتعزيز الاحزمة الامنية حول القرى والمناطق المحررة وتعزيز الطرق وتمشيطها من اي الغام او عبوات بالاضافة الى اعادة االانتشار في بعض المناطق المهمة”.

وكانت قوات الجيش الشعبي نفذت عملية واسعة في قاطع شمال شرق ديالى لتعقب خلايا داعش.