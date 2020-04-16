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عبد المهدي والحلبوسي يعقدان اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية


عقد رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، اجتماعا مشتركا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، بحثا ممن خلاله تعظيم الموارد وتقليل الاعتماد على النفط.

وقال مكتب عبد المهدي في بيامن "عُقد في القصر الحكومي، صباح اليوم الخميس، اجتماع مشترك برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي والإنفاق الحكومي في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتراجع الطلب عليه وجائحة كورونا واستحقاقات الموازنة المالية، وبحث الخطط والاجراءات والحلول المقترحة لمواجهة هذه الأزمة التي يتعرض لها العراق وجميع دول العالم".

وأضاف، "حضر الاجتماع الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الأول حسن الكعبي ونائبا رئيس مجلس الوزراء وزيرا النفط والمالية ووزير التخطيط ورؤساء اللجان المالية والاقتصادية والطاقة في مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي وعدد من وكلاء الوزراء والمستشارين".

وأوضح، أن "رئيسي مجلسي النواب والوزراء ناقشا رؤيتهما للواقع الاقتصادي والاجتماعي والحلول اللازمة، وفي مقدمتها ضرورة تعظيم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على النفط وحماية الطبقات الاجتماعية الأضعف وتحقيق الأمن المجتمعي والغذائي والدوائي،

وأكدا على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واستمرار الاجتماعات والتشاور بين اللجان المختصة للتوصل الى أفضل الحلول والاجراءات بما يلبي احتياجات المواطنين ويحقق العدالة الاجتماعية والمصلحة العليا للبلاد".

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