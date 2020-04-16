الصحة تعلن تسجيل 19 اصابة و44 حالة شفاء من كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 19 اصابة جديدة و44 حالة شفاء من فايروس كورونا في العراق.

وجاء في الموقف الوبائي اليومي للاصابات المسجلة بفيروس كورونا، بحسب بيان للصحة إنه "تم فحص (٣١٢٥) نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال ٢٤ ساعة الماضية، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (٤٩٢٦٠) نموذجا".

وأضاف البيان أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت لهذا اليوم (١٩) إصابة في العراق موزعة كالتالي، بغداد/ الرصافة ٦، بغداد/ الكرخ ١، السليمانية ٣، البصرة ١، كربلاء ١، ميسان ٤، المثنى ١، نينوى ١، واسط ١، وسُجلت حالة واحدة في بغداد/ الرصافة".

ولفت البيان الى أن "تم تسجيل ٤٤ حالة شفاء، وكما يلي، بغداد/ الرصافة ٢، بغداد/ الكرخ ٢، السليمانية ١، اربيل ٢٨، كربلاء ٤، البصرة ٦، كركوك ١"، مؤكداً أن "مجموع الإصابات بلغ : ١٤٣٤، ومجموع الوفيات: ٨٠، ومجموع حالات الشفاء: ٨٥٦".