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مجلس الوزراء يعقد جلسة برئاسة الغضبان ويتخذ قرارات عدة


عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس وزير النفط ثامر الغضبان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، فيما اتخذ قرارات عده بينها قيـام وزارة التربيـة بتعديـل نظـام الامتحانـات العامـة على النحـو الـذي يمنـح فيـه المجلـس صلاحيـة تعديـل شـروط من يُقبل في الامتحانـات العامـة.

وقال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية، اليوم الأربعاء، برئاسة نائب رئيس المجلس وزير النفط ثامر الغضبان عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

واصاف أن "مجلـس الـوزراء وافق علـى الدخـول الشامـل للصفـوف المنتهيـة ( الثالـث المتوسـط والسادس الاعـدادي بفروعـه كافـة ) وللطلبـة المنتظميـن فقـط ، للعـام الدراسي الحالـي ، خدمةً للمصلحـة العامـة والطلبـة علـى وجـه الخصـوص، و قيـام وزارة التربيـة بتعديـل نظـام الامتحانـات العامـة رقـم ( 18 ) لسنـة 1987 على النحـو الـذي يمنـح فيـه مجلـس الـوزراء صلاحيـة تعديـل شـروط من يُقبل في الامتحانـات العامـة".

وقرر المجلـس، بحسب البيان"قيـام وزيـر الزراعـة بتأجيـل استيفـاء بـدلات الإيجار من مستأجـري الاراضـي المشمولـة بقـرار مجلـس قيـادة الثـورة المنحـل رقـم ( ٤٤ ) لسنـة ١٩٩٧ لغايـة تأريـخ 31/12/2020، وتأجيـل استيفـاء بـدلات الإيجـار مـن مستأجـري بقيـة الاراضـي الزراعيـة غيـر المشمولـة بقـرار مجلـس قيـادة الثـورة آنفـا مـن الاقسـاط المتبقيـة بذمتهـم لغاية تأريـخ 31/12/2020وقيـام مجلـس ادارة المصـرف الزراعـي التعاونـي في وزارة المالية والشركـة العامة للتجهيـزات الزراعيـة فـي وزارة الزراعـة بإستيفـاء نسبة (50%) من القـروض المستحقـة علـى الفلاحيـن والمزارعيـن خـلال عـام 2020".

وأقـر، "توصيـة المجلـس الـوزاري للاقتصـاد بشـأن بيـع مـادة النخالـة ( للمطاحـن الحكوميـة ) بكامـل الكميـة وبنسبـة ( 13% ) حصـة الشركـة العامـة لتصنيـع الحبوب من النخالـة المنتجـة فـي ( المطاحـن الأهليـة ) ، وفقـاً لأحكـام المـادة (40) مـن قانـون بيع وايجـار أمـوال الدولـة رقـم (21) لسنـة 2013 ، وبمـا لا يقـل عـن السعـر التخمينـي الذي تحـدده الشركـة المذكـورة آنفـاً".

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