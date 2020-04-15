الصحة تعلن تسجيل 15 اصابة و46 حالة شفاء من كورونا في العراق

اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا و46 حالة شفاء من الفيروس في عموم محافظات العراق عدا اقليم كردستان.

وقالت الوزراة في بيان "تثبت ملاكات وزارة الصحة والبيئة -يوما بعد يوم- بأنها قادرة على التصدي لهذه الجائحة بمساندة ابناء الوطن عن طريق التزامهم بالتعليمات واللوائح الخاصة بوزارة الصحة".

واكدت الوزارة على، lضرورة استمرار التزام المواطنين بالتعليمات الصادرة عنها وتطبيق حظر التجوال لتجاوز خطر تفشي الوباء عن بلدنا وبشكل تدريجي".

واضافت، "تم فحص (٦٩٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة (عدا اقليم كردستان) خلال ٢٤ ساعة الماضية وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة ( ٤٦١٣٥) نموذج".

واوضحت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم ( ١٥) أصابة جديدة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد / الرصافة٣، مدينة الطب 1، السليمانية ١، البصرة ٣، بابل ١، كربلاء ٣، ذي قار ٣، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة بمحافظة ذي قار".

وتابعت، "أما حالات الشفاء فتم تسجيل ٤٦ حالة موزعة كما يلي: ))بغداد/ الرصافة ٦، بغداد/ الكرخ ٤، مدينة الطب ٢، النجف ٦، اربيل٤، كربلاء ٥، البصرة ٨، ذي قار ٢، المثنى ٩"، مشيرة الى ان "بهذ يصلح مجموع الأصابات ١٤١٥، والوفيات ٧٩، ومجموع حالات الشفاء ٨١٢".