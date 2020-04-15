اللجنة العليا تقرر تمديد حظر التجوال حتى مطلع شهر رمضان

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الأربعاء، عدة قرارات، فيما قررت استمرار حظر التجوال إلى مطلع شهر رمضان.

وذكر بيان للجنة ، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت استمرار حظر التجوال الى بداية شهر رمضان المبارك، على ان تعقد اللجنة اجتماعا الاسبوع المقبل يسبق حلول شهر رمضان لدراسة الموضوع وتقرير التفاصيل الخاصة بهذا الشهر والاسترشاد بآراء لجنة الأمر الديواني ٥٥ وهيئة المستشارين".

وأضاف أن "ذلك جاء في الاجتماع الرابع للجنة العليا الذي عقد عصر اليوم الاربعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عبر دائرة تلفزيونية، لمناقشة القضايا المعدّة لجدول الأعمال ، وتطورات مكافحة جائحة كورونا والوضع الصحي في العراق ومايشهده من تحسن في أعداد المصابين والمقترحات والتوصيات الواردة من الجهات المختصة".

واشاد عبد المهدي بحسب البيان، بـ" روح التعاون والتضامن التي تسود عمل جميع المساهمين في مكافحة الوباء والملاكات الصحية والتي اسهمت بتحقيق تقدم في هذا المجال المهم"، مؤكداً "استحقاقهم للدعم والشكر والتقدير لجهودهم".

وأكد على "أهمية إيصال المنحة للفئات المشمولة والأسر المستحقة، واعادة العراقيين العالقين الى وطنهم".

وأشار البيان، إلى أن "اللجنة قررت تقديم الدعم للجهود المبذولة من قبل الملاكات الصحية والمساهمين بحماية الشعب العراقي من فايروس كورونا والتوجيه بإعداد ورقة من قبل الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء ليأخذ هذا القرار حيز التنفيذ".

وبين أن "اللجنة بحثت الجهود المستمرة لاستقبال العراقيين العالقين واجراءات الملاحة التي تسهل عودتهم بأقرب وقت وبالتعاون بين الجهات ذات العلاقة واتخاذ الإجراءات الصحية الوقائية اللازمة".

وتابع البيان، أنه "للاستعداد لموسم الحصاد وتسويق المنتج الزراعي قررت اللجنة العليا استثناء عدد من المسؤولين والموظفين العاملين في وزارتي الزراعة والتجارة من اجراءات حظر التجوال".