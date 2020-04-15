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تماثل ستة مصابين بفيروس كورونا للشفاء في النجف


اعلنت دائرة صحة النجف، الاربعاء، تماثل ستة مصابين بفيروس كورونا للشفاء التام في المحافظة

وقالت في بيان، " نعلن لأبناء المحافظة الكرام عن تعافي ستة من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفياتنا واكتسابهم الشفاء التام ومغادرتهم المستشفى هذا اليوم".

واوضحت ان "هذا تم بتوفيق من الله وبجهود ملاكاتنا الطبية والصحية وسهرها على تقديم افضل مايمكن تقديمه من خدمة لمرضانا"، داعية الى "الاستماع الى توجيهات وارشادات الجهات الصحية والالتزام بالاجراءات الصحية وفي مقدمتها حظر التجوال".

وبينت أنه بهذا يكون الموقف التراكمي في المحافظة ٢٦١ اصابة ، ١٧٢ شفاء ، ٥ وفيات".

واعلنت دائرة صحة النجف في وقت سابق، عن خلو المحافظة من تسجيل اية اصابات اليوم الاربعاء.

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