اقليم كردستان يقرر تمديد تعطيل المؤسسات الرسمية حتى الثاني من ايار المقبل

قررت حكومة اقليم كردستان العراق، الاربعاء، تمديد فترة تعطيل المؤسسات الرسمية حتى الثاني من ايار المقبل، فيما خولت احد الوزراء بتشكيل وفد للقيام بزيارة إلى بغداد والتباحث مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية.

وقالت حكومة الاقليم في بيان ، إن "مجلس وزراء إقليم كردستان عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة".

وأضاف البيان أنه "جرى في الاجتماع، تسليط الضوء على الوضع الصحي وتقييم الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، كما تمت مناقشة آخر المستجدات والخطط الخاصة والكفيلة بمكافحة فيروس كورونا المستجد في إقليم كوردستان"،

مشيراً الى أن "مجلس الوزراء قرر تمديد فترة تعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات والدوائر الحكومية إلى 2 من أيار (مايو) المقبل، مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية المُتخذة في الاقليم".

ولفت البيان الى أن "الاجتماع قرر تخويل وزير الإقليم للعلاقات مع الحكومة الاتحادية بتشكيل وفد للقيام بزيارة إلى بغداد والتباحث مع الوزارات المعنية في الحكومة الاتحادية إزاء حقوق إقليم كردستان ومستحقاته الدستورية، وتوحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا ومواجهة الأزمة الاقتصادية في العراق وإقليم كردستان".