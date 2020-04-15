الاعلام الامني: طائرة تركية تقصف مخيماً للعوائل الأتراك اللاجئين قرب مخمور

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاربعاء، مقتل امرأتين بقصف لطائرة تركية على مخيم للعوائل الاتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور.

وقالت الخلية في بيان ، إن "قيادة الدفاع الجوي رصدت خرقا للأجواء العراقية اليوم الأربعاء من خلال طائرة مسيرة تركية مسلحة بخط رحلة ( سندي - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة".

وأوضحت، أن "مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنيين في هذا المخيم، وقد شرعت قوة من الفرقة ١٤ بالخروج لمكان هذا الحادث، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".