التربية تصدر بيانا مهما بشأن الامتحانات الوزارية

اعلنت وزارة التربية، الاربعاء، عن موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية.

وقالت في بيان انه "بالنظر للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا والمتمثلة بتفشي فايروس كورونا، ومن اجل اتاحة الفرصة لابنائنا الطلبة للمشاركة في الامتحانات الوزارية، تعلن وزارة التربية عن حصول موافقة مجلس الوزراء على الدخول الشامل للامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية (الثالث المتوسط، والسادس الاعدادي بفروعه كافة).

واضافت ان "الدخول الشامل للامتحانات يشمل الطلبة المنتظمين في الدوام فقط من المراحل المذكوره اعلاه، وذلك خدمة للمصلحة العامة ومصلحة طلبتنا على وجه الخصوص".