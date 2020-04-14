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خلية الازمة في ديالى تقرر تمديد الحظر لغاية السبت المقبل


قررت خلية الأزمة في محافظة ديالى، الاثنين، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية يوم السبت المقبل.

وذكرت الخلية في بيان  أن "خلية الازمة في محافظة ديالى أصدرت العديد من القرارات خلال الاجتماع الذي عقدته في مبنى الادارة المحلية وسط مدينة بعقوبة".

ونقلت الخلية عن رئيسها محافظ ديالى مثنى التميمي قوله، ان "أبرز القرارات الايعاز الى بلديات ديالى وبلدية بعقوبة لإجراء اللازم من اجل تخصيص قطع اراضي سكنية لكوادر صحة ديالى ومنتسبي القوات الامنية وتمديد الحظر لغاية السبت القادم، مع منع دخول الخضروات من علوة كلار الى ديالى لغاية 18 من نيسان الجاري".

وأضاف التميمي أنه "تقرر منع دخول الزائرين من المحافظات الموبؤة والتأكيد على مواطني ديالى بعدم زيارة تلك المحافظات لحين زوال خطر الفيروس وتسهيل حركة الحاصدات الزراعية بين المناطق وفق الآليات المعتمدة من قبل خلية الازمة الحكومية والاستمرار بغلق المنافذ الحدودية لحين زوال خطر فيروس كورونا واستقرار".

وأوضح أن "الخلية طالبت الحكومة الاتحادية الاسراع بتوزيع المنحة المالية قبل شهر رمضان او صرف حصتين غذائتين ضمن مفردات البطاقة التموينية مع تكليف مديرية الامن الوطني ودائرة صحة محافظة ديالى بمتابعة ملف الوافدين من خارج العراق الى المحافظة والتأكيد على تطبيقهم الارشادات الوقائية".

وأشار التميمي، إلى أنه "تقرر مفاتحة رئاسة اركان الجيش العراقي بعدم السماح للعسكريين القادمين من محافظات موبؤة بفيروس كورونا بالالتحاق بوحداتهم في ديالى بالوقت الراهن لتفادي انتقال الفيروس والايعاز للقوات الامنية بمختلف عناوينها وتسهيل عمل الفرق التطوعية والانسانية في كل المناطق دون استثناء وتقديم يد العون لها في اتمام برامجها الداعمة للفقراء والنازحين".

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