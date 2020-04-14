اعلنت وزارة النقل، الثلاثاء، عن انطلاق رحلتين جويتين لاعادة عراقيين عالقين في تركيا.

وقالت الوزارة في بيان ، إنه "تم انطلاق اخر رحلتين جويتين ضمن جدول رحلات هذا اليوم من مطار بغداد الدولي متوجهتين الى اسطنبول لاعادة العراقيين العالقين في تركيا".

وأضاف البيان أن "الرحلتين لقطاع (بغداد --اسطنبول-بغداد) كانتا من المقرر انطلاقهما صباح هذا اليوم ولكن حصل تأخير لأسباب ادارية تخص الموافقات المطلوبة الخاصة بتسيير الرحلات من الجانب التركي".