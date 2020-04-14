وكيل وزير الصحة يعلن هزيمة كورونا بالعراق ويكشف ’’سر’’ النجاح في مواجهته: سيُدرس في العالم

أكد وكيل وزارة الصحة والبيئة حازم الجميلي، ان العراق نجح بهزيمة فيروس كورونا، وفيما طرح سببين لذلك ، أشار الى انه ورغم المؤشرات الإيجابية للغاية فأن ان هناك تحد ما زالت تعاني منه الكوادر الصحية وسببه المواطنون انفسهم.

وقال الجميلي في مقابلة متلفزة ان " فيروس كورونا هزم امام قوة وصلابة العراقيين مواطنين وكوادر صحية والسبب هو القرارات الاستباقية الصحيحة والتزام اغلب المواطنين بإجراءات الوقاية".

وأوضح ان " تجربتنا بالعراق في مواجهة كورونا نجحت وأصبحت نموذجاً عالمياً واعتقد ان ما اتخذه العراق من إجراءات صحيحة سيدرس عالمياً وخاصة في علم الوبائيات"

وتابع ان "السر وراء نجاح هذه التجربة وقلة الإصابات بالعراق قياساً بدول عظمى أكثر تقدماً صحياً هو الإجراءات الاستباقية التي اتخذها العراق من اغلاق للحدود وإيقاف الرحلات مع الدول الموبوءة وخاصة الصين وإيران، اذ رفضنا السماح بانتقال مواطني تلك الدول للعراق وسمحنا لمواطنينا فقط بالعودة وهذا اجراء طوق الخطر

وأضاف " نحن قد نكون البلد الوحيد في العالم من اتخذ هكذا إجراءات بشكل مبكر جداً، بقية الدول استمرت بالسماح بالرحلات مع الدول الموبوءة لأنها تصورت ان نظامها الصحي اقوى من الفيروس في حال تسجيل إصابات وسيتم تطويقه وبالتالي انقلبت الأمور عليها".

وتابع " ايضاً نحن استخدمنا البروتوكولات العلاجية المقرة بالصين بشكل مبكر جداً وتأخرت دول أخرى ما أدى لانتشار المرض وحدوث عدد وفيات عال".

وتحدث الجميلي عن تحد كبير رغم المؤشرات المشجعة قائلاً " مشكلتنا الحالية ان كثيرين ممن تظهر عليهم الاعراض او من ساء وضعهم الصحي بسببها يرفضون الاتصال بنا خوفاً من العزل او لأسباب اجتماعية وهذا تصرف خطير للغاية لان حياتهم ستكون على المحك وسجلنا وفيات بهذا السبب".

وفي وقت سابق ، حدد وزير الصحة العراقي جعفر صادق علاوي ، موعداً جديداً محتملاً لزوال خطر فيروس كورونا في العراق.

وقال علاوي في مقابلة متلفزة ان " العراق حصل على شهادة عالمية بالانتصار على المرض لكنه ما زال خطيراً وموجوداً وهو يفاجئنا بتغييرات ويتطور".

وأكد إن " كورونا فيروس خبيث والظرف صعب ونعرف مستوى معاناة المواطنين، والمطلوب منهم الصبر لمنتصف أيار المقبل أو بداية حزيران وربما بعدها وفقاً لما يراه الخبراء والمختصون العراقيون لتجاوز خطر كورونا ونعتقد ان العراقيين سيضطرون للبقاء في بيوتهم خلال شهر رمضان القريب لان الخطر ما زال مستمراً".