صحة الديوانية: لا اصابات بكورونا اليوم في المحافظة

اعلنت دائرة صحة الديوانية، الثلاثاء، عدم تسجيلها اية اصابات بكورونا اليوم في المحافظة.

وقالت مدير عام الدائرة لمياء الحسناوي في بيان "مازالت الفرق الصحية تتابع الحالات الصحية المشتبه بها والحالات المؤكدة".

واضافت ان "الموقف لهذا اليوم على النحو التالي :-

لاتوجد اصابات جديدة لهذا اليوم.

1– تم سحب (7) نماذج لحالات مشتبة بها وارسالها الى مختبر الصحة العامة

–عدد الاصابات الكلي منذ 15 اذارار ولغاية اليوم 11.

– عدد حالات الشفاء 5

–المتوفين 1 (توفي في وقت سابق )

–الراقدين 5

واكدت "اتخاذ كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين"، داعية "جميع المواطنين الى الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال".