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الاعلام الامني تنفي اختطاف جنود في وادي روخانة بكركوك


نفت خلية الاعلام الامني، الاثنين، اختطاف جنود في وادي روخانة بمحافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان،  “إلحاقاً بالخبر الخاص بالعملية الامنية التي نفذتها  قوات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في محافظة كركوك، وتحديدا في وادي الشاي، والتي عثرت خلالها على وكر للإرهابيين، وجرى اشتباك معهم، وقدم طيران الجيش والقوة الجوية إسناداً رائعاً في دك هذا الوكر”.

واضافت ان “الوكر عبارة عن مغارة يختبئ فيها عناصر  من عصابات داعش الارهابية، كما نفذ طيران التحالف الدولي ضربات إسنادا للقوات الأمنية، وقد انتهت هذه العملية بتدمير الوكر وقتل 23 إرهابياً، كما استشهد مقاتل ، وجرح أربعة آخرون في العملية ذاتها”.

وتابعت، انه “في الوقت الذي تحرص فيه خلية الإعلام الأمني على إطلاع الرأي العام بالحقائق الأمنية يطل  علينا بعض أصحاب صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع في نشر أخبار غير صحيحة عن اختطاف جنود في وادي روخانة،

وذكر إحصائيات من نسج خيالهم، وهنا نحذر هؤلاء الذين يحاولون تضليل الرأي العام  والنيل من سمعة قواتنا الامنية  والتأثير  عليها من أن القوات الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لأن هذا العمل يفسر دعما إعلاميا ونفسيا للعدو”.

وذكرت ايضا: “نهيب بوسائل الإعلام  اعتماد المصادر  الرسمية  للأخبار الأمنية والعسكرية من خلال خلية الإعلام الامني”.

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الاعلام الامني تنفي اختطاف جنود في وادي روخانة بكركوك
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