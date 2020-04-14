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بدر تكشف عن تحركات امريكية جديدة على الشريط الحدودي مع سوريا


كشف مسؤول مكتب بدر /فرع الانبار قصي الانباري، الاثنين، عن تحركات امريكية جديدة على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.

وقال الانباري في تصريح صحفي ان “دوريات امريكية تتحرك منذ ايام على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا”، لافتا الى ان “تلك الدوريات تتحرك في مناطق البوكمال السورية وربيعة العراقية”.

واضاف ان “القوات الامريكية تنطلق بدوريات بشكل مستمر من قاعدة عين الاسد نحو الاراضي السورية ذهابا وايابا”، مبينا ان “تلك التحركات هي محاولة لزعزعة الامن في مناطق الشريط الحدودي، فضلا عن تأمين تحركات داعش الارهابية في الانبار”.

وكانت روسيا وسوريا  اتهمتا في وقت سابق، الولايات المتحدة بوضع معدات حربية للارهابيين ضمن المساعدات الانسانية المزعومة والمخصصة لمخيم الركبان بالقرب من الحدود السورية العراقية المشتركة 

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