اية الله السيد محمد تقي المدرسي : : العراقيون سيهزمون كورونا بالاعتماد على الركائز الإيمانية

طالب سماحة اية الله السيد محمد تقي المدرسي، الاحد، الشعب العراقي بالصبر لحين الاعلان عن النصر وذلك عبر الإلتزام بالنصائح الصحية والإستمرار في التعاون مع الكوادر الطبية.

وقال سماحته في كلمةٍ له ان "العراق سوف يهزم فيروس كورونا وذلك عبر الركائز الإيمانية ويكون قدوة لبقية دول العالم".

واوصى "الشعب العراقي بالتكاتف فيما بينهم كما عهدناهم شعباً كريماً جواداً في الظروف المختلفة، لاسيما الحرجة منها".

اوصى سماحته ايضا "الخطباء إلى الإستعانة بوسائل التواصل الحديثة في تبليغ الدين، وإحياء ذكر الإمام الحجة عجل الله فرجه، في ظل ظروف الحجر الصحي، قائلا (نوصي الخطباء بأن يتحدّوا ظروف الحظر الصحي المفروض عليهم، بالإستعانة بالإنترنت في تبليغ الدين، وذلك بأن يقوم كل واحدٍ منهم بإلقاء محاضرات وكلمات توجيهية مصوّرة، وبثها على منصات التواصل الإجتماعي)".