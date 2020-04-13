الأخبار

الكهرباء: سنرفع انتاجنا من الطاقة الى 21 الف ميغاواط قبل رمضان


أﻓﺼﺤﺖ وزارة اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، أن إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﺳﻴﺼﻞ اﻟﻰ 21 أﻟﻒ ﻣﻴﻐﺎواط ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن المبارك، فيما عزت سبب اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺑﺒﻌﺾ المناطق لمشاكل ﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ، وﺗﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ.

وﻗﺎل المتحدث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻮزارة اﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﺧﺎص ﻟ"اﻟﺼﺒﺎح" ان وزارﺗﻪ "ﻧﺠﺤﺖ ﺑﺘﺠﻬﻴﺰ ﺟﻤﻴﻊ المحافظات ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻴﻨﻮى وﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ، اللتين ﺗﺠﻬﺰان بـ20 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺪﻣﺎر اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺸﺒﻜﺎﺗﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻳﺪي إرﻫﺎﺑﻴﻲ داﻋﺶ"، مشيرا الى ان "ﻣﻼﻛﺎت الوزارة ﺑﺮﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ المنظومة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ المناطق".

واضاف ان "وزارﺗﻪ ﺗﻨﺘﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ 13 الف و500 ﻣﻴﻐﺎواط"، مبينا انها "ﻛﺎﻓﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ المواطنين ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﺑﺴﺒﺐ ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال".

واكد "اﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وزارﺗﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 19 الف و200 ﻣﻴﻐﺎوط، ﺑﻴﺪ اﻧﻬﺎ اوﻗﻔﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ"،، واﺻﻔﺎ "اﻟﻜﻤﻴﺎت المنتجة ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق".

وارﺟﻊ "اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺒﻌﺾ المناطق بين الحين واﻻﺧﺮ، اﻟﻰ ﻋﻮارض ﻓﻨﻴﺔ، واﻏﻠﺒﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻬﺎﻟﻚ وﻛﺜﺮة اﻟﺘﺠﺎوزات ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﺘﻮزﻳﻊ"، لافتا الى انه "ﺑﺮﻏﻢ ﻇﺮوف ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮال، الا ان ذلك ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻼﻛﺎت وزارﺗﻪ المختصة ﺑﺒﻐﺪاد والمحافظات ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻋﻄﺎب اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ".

واشاد "ﺑﺘﻌﺎون اﻻﺟﻬﺰة اﻻﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻼﻛﺎت اﻟﻮزارة اﻟﻔﻨﻴﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن"، موضحا ان "وزارة اﻟﻨﻔﻂ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻌﻬﺎ، وﻓﺮت ﺟﻤﻴﻊ اﻧﻮاع اﻟﻮﻗﻮد لمحطات اﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺲ ودون اﻧﻘﻄﺎع وﺑﺤﺴﺐ ﺣﺎﺟﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ دون ﺗﻮﻗﻒ".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اية الله السيد محمد تقي المدرسي : : العراقيون سيهزمون كورونا بالاعتماد على الركائز الإيمانية
وفاة نائب قائد عمليات الجزيرة اثر نوبة قلبية
الصحة تعلن تسجيل 26 إصابة جديدة و77 حالة شفاء من كورونا في العراق
الكهرباء: سنرفع انتاجنا من الطاقة الى 21 الف ميغاواط قبل رمضان
شفاء 15 مصاباً بفايروس كورونا ومغادرة 142 ملامساً الحجر الصحي بالنجف
محافظ بابل: كنا بصدد إعلان خلو المحافظة من الفيروس فصدمنا بإصابة جديدة
الكشف عن خيوط جريمة قتل غامضة اقترفتها زوجة بحق زوجها في بغداد
مقتل عدد من الإرهابيين بعملية أمنية جنوبي كركوك
الصحة تعلن عن فحص ٦٧٦ وافداً من العراقيين في مطار بغداد
مصاب بالسرطان يتعافى من كورونا في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك