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شفاء 15 مصاباً بفايروس كورونا ومغادرة 142 ملامساً الحجر الصحي بالنجف


تماثل 15 مصاباً بكورونا في النجف، اليوم الاثنين، للشفاء، فيما غادر 142 ملامساً لمصابين بالفايروس، أماكن الحجر الصحي في المحافظة بعد عدم ظهور الأعراض المرضية عليهم.

وقال محافظ النجف رئيس خلية الأزمة في المحافظة لؤي الياسري في بيان مقتضب إن "15 مصاباً بفايروس كورونا اكتسبوا الشفاء وغادروا مستشفى الحكيم العام".

من جانبه، قال مسؤول وحدة الأمراض التنفسية في دائرة الصحة ليث الموسوي في بيان إن "142 مواطناً ممن تم حجرهم صحياً على خلفية ملامستهم لـ11 مصاباً بفايروس كورونا، غادروا أماكن الحجر الصحي".

وأوضح الموسوي، أن هؤلاء "المحجورين خضعوا طوال مدة الحجر إلى متابعات من أطباء اختصاصيين ولم تظهر عليهم أية أعراض مرضية، وأن حجرهم كان احترازياً حماية لهم وللمجتمع خشية أن يكونوا قد تعرضوا للعدوى جراء ملامستهم لبعض الحالات المشخصة".

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شفاء 15 مصاباً بفايروس كورونا ومغادرة 142 ملامساً الحجر الصحي بالنجف
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