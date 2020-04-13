محافظ بابل: كنا بصدد إعلان خلو المحافظة من الفيروس فصدمنا بإصابة جديدة

أكد محافظ بابل، الاثنين، عزم المحافظة إعلان خلوها من أية اصابات بفيروس كورونا لولا "الإصابة الجديدة"، كاشفا في ذات الوقت شفاء حالتين مصابتين، فيما شدد على استمرار اغلاق مداخل المحافظة حتى اشعار اخر.

وقال حسن منديل في تصريحات صحفية "سيتم إخراج مصابين إثنين اليوم بعد تماثلهم بالشفاء"، مشددا في الوقت نفسه على "ضرورة الإلتزام بحظر التجوال".

واكد منديل انه "لاتوجد أي نية لفتح حظر التجوال قبل أن تخلو المحافظة من المرض"، موضحا ان "الهدف من أي إجراء قانوني وأمني للمحافظة هو استقرار الأوضاع في بابل"

واشار محافظ بابل الى أن ادارة المحافظة "توصي القوات الأمنية بسعة الصدر"، لافتا الى أن "مداخل المحافظة ستبقى مغلقة حتى إستقرار الوضع الصحي في بابل".

واوضح محافظ بابل، "كنا مستعدين للإعلان عن خلو المحافظة من الكورونا لكننا صدمنا بالإصابة الجديدة"، مبينا أن "القرارات المتخذة في خلية الأزمة تتم بالإجماع عن طريق الإجتماع الإلكتروني".

وكشف محافظ بابل، عن وصول "مبلغ قدره مليار دينار الى المحافظة"، موضحا أنه "سيتم تقسيمه وفق إحتياجات دائرة صحة بابل".