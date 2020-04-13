الكشف عن خيوط جريمة قتل غامضة اقترفتها زوجة بحق زوجها في بغداد

كشف مصدر أمني، الاثنين، عن خيوط جريمة قتل غامضة والقبض على مرتكبيها في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الدورة التابعة الى مديرية مكافحة اجرام بغداد كشفت خيوط جريمة قتل غامضة وتلقي القبض على مرتكبيها خلال اربع ساعات فقط من ارتكابهم للجريمة".

وأضاف أن "الجريمة قامت بها امرأة من خلال قتل زوجها بالاتفاق مع عشيقها واشتراكه معها من خلال قيامهم بطعنه بآلة حادة في منطقة الرقبة وخنقه ومن ثم حرقه بمادة البانزين".

وأوضح المصدر، أنه "بعد التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بجريمة القتل البشعة"، مؤكدة أنه "ستتخذ بحقهم كافة الاجراءآت القانونية لينالو جزائهم".