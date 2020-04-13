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الصحة تعلن عن فحص ٦٧٦ وافداً من العراقيين في مطار بغداد


أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن استقبال وفحص ٦٧٦ مواطناً عراقياً وافدين من خارج البلاد بشأن فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر في بيان  إنه تم "استقبال وفحص ٦٧٦ مواطناً عراقياً وافدين من خارج البلاد من فيروس كورونا المستجد"، لافتا الى أن "الوافدين عادوا على متن (٤) رحلات جوية اثنتان قادمة من مصر وواحدة من مدينة جدة السعودية و أخرى من كوالالمبور".

ومن جانبه، أوضح مدير مركز صحي مطار بغداد الدولي الدكتور ليث اللبان , أن "ما يقارب من (٦٠) طبيباً ومساعدي مختبر وممرضين قاموا باجراء الفحص للوافدين بواسطة اجهزة الكاميرا الحرارية والفحص الحراري اليدوي وفحص الدم المختبري السريع (Rapid Test) والذي تظهر نتيجته خلال 10 دقائق".

وأضاف اللبان إنه "بعد ظهور نتيجه فحص الدم المختبري التي تبين عدم إصابة الوافد يسمح له بالذهاب الى منزله وتطبيق الحجر المنزلي على نفسه مع اعطائه الارشادات الخاصة بذلك"، مؤكداً "أما اذا اظهرت نتيجة التحليل إصابة الوافد فيتم احالته الى احدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم".

 

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