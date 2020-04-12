اعلن مجلس القضاء الاعلى، الاحد، أن محكمة تحقيق تصدق اقوال متهمين باغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات في كركوك.

وقال المجلس في بيان ، إن "محكمة تحقيق التون كوبري التابعة لرئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية صدقت أقوال المتهمين بجريمة اغتصاب إمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرب دارها في ناحية التون كوبري".

وأضاف البيان أن "المتهم تذرع في إفادته أنه كان في حالة سكر تام أثناء قيامه بالجريمة"، مشيرا الى أن "قاضي التحقيق دون اقوال المتهمين وزوج المجنى عليها بصفة مشتكي وتكيف الواقعة وفق احكام المادة (393) من قانون العقوبات".