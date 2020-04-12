مدير صحة الكرخ: الأمور تبشر بخير وكورونا سينتهي قريباً في هذه الحالة

طمأن مدير دائرة صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، الأحد، بأن الأوضاع ما زالت تحت السيطرة، وأن بقاء الأمور على ما هي عليه الآن من حيث الالتزام بحظر التجوال، سيؤدي إلى "انحسار كورونا وانتهائه قريباً" في جانب الكرخ، لكنه قال إن "الحل الأول والأخير" بيد المواطن.

وقال الحجامي في مقطع فيديو إن "صحة الكرخ سجلت 6 حالات في الأيام الثمانية الأخيرة، وهذا مؤشر جيد جداً ويبعث على الارتياح إذا ما سارت الأمور على ما هي عليه الآن والتزم الناس بحظر التجوال".

وأضاف، أن "مناطق حي الجهاد والدورة والبياع وأبو دشير تحتاج إلى التزام أكثر بحظر التجوال"، مبيناً أن "منطقة الحرية وضعها جيد جداً والقوات الأمنية تؤدي دوراً جيداً، ولم تسجل هناك حالات إصابة في الأسبوع الأخير".

وتابع، أن "القوات الأمنية تؤدي دورها بشكل جيد جداً، وأيضاً الدفاع المدني، وهناك التزاماً نسبياً بحظر التجوال وهذا سوف يؤدي إلى انحسار المرض وانتهائه بالقريب العاجل إذا ما بقت الأمور على ما هي عليه الآن".

وطمأن الحجامي أهالي جانب الكرخ قائلا إن "الأوضاع ما زالت تحت السيطرة والأمور تبشر بخير ولكن يبقى الحل الأول والأخير بيد المواطن"، داعياً إلى "التعاون مع القوات الامنية ومنتسبي وزارة الصحة".