سحب فحوصات مختبرية لـ 800 شخص مشتبه اصابتهم بكورونا في البصرة

افاد مصدر مسؤول في خلية الازمة، الاحد، عن اطلاق حملة للرصد الوبائي الاستباقي للبحث عن اصابات كورونا في قضاء المدينة في البصرة بعد تسجيل 9 اصابات مؤخرا فيها، مبينا ان تم سحب مسحات مختبرية لـ 800 مواطن من الملامسين ومشتبه بهم وبانتظار النتائج.

وقال المصدر ان “خلية الازمة وبعد تسجيل 9 اصابات بفيروس كورونا قبل ايام في قضاء المدينة بمحافظة البصرة وجهت دائرة صحة المحافظة بأطلاق حملة للرصد الوبائي في عموم القضاء”.

واضاف انه “تم اطلاق عملية واسعة للبحث والتحري عن الاصابات بقضاء المدينة بمشاركة اكثر من 30 عجلة اسعاف”، مشيرا الى انه “تم سحب فحوصات مختبرية من الملامسين والحالات المشتبه بهم لأكثر من 800 مواطن من اهالي قضاء المدينة وارسلت الى المختبرات وبانتظار ظهور النتائج”.

واوضح ان “قرابة 60 شخص تم نقلهم من الملامسين من الدرجة الى فنادق الحجر الصحي في المدينة الرياضية”، لافتا الى ان “الحملة مستمرة لحين تغطية القضاء بالكامل”