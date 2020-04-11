صحة كربلاء تُعلن مغادرة 24 مُلامساً لمُصابي كُورونا من الحجر الصحي

أعلنت دائرة صحة كربلاء، السبت، عن مُغادرة 24 شخصاً من المُلامسين ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفايروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان، إنه "تم، أمس واليوم ، مُغادرة ( 24 ) شخصاً من المُلامسين لمُصابي كُورونا ، بعد التأكد من سلامتهم ، ولم تظهر عليهِم أعراضٍ جانبية، ليرتفع عدد المُغادرين من المُلامسين الى ( 354 ) شخصاً".

وأضاف كاظم، أن "حجرِهم كان احترازياً حماية لهُم وللمجتمع، خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُؤكدة مُختبرياً"،

مبيناً أن "المحجُورين ، الذين غادروا الحجر الصحي الإحترازي في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) العصرية للزائرين التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة ، على طريق ( كربلاء - بابل ) ، كانوا ضمن مسؤولية الفرق الطبية والصحية لقطاع المركز ، وخضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية".