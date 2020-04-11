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انتهاء الصفحة الثانية من ابطال النصر والحشد يعلن نتائجها


اعلنت قوات الحشد الشعبي، السبت، عن انهاء الصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية بتطهير الشريط الحدودي المحاذي للحدود الاردنية والحدود السعودية.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح ان "الصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية انتهت باعتقال 12 شخصا مشتبها به وسيحالون للجهات المختصة كما تم الاستحواذ على تسع قطع من السلاح الخفيف وعجلة نوع كيا لا تحمل الاوراق الثبوتية".

واضاف قائد العمليات ان "العملية شهدت تطهير عدد من المناطق منها ( زعيله – اتبل- نهيدين – ازمل حوران) اضافة الى الشريط الحدودي الممتد من طريبيل مرورا بالحدود الاردنية والشريط الحدودي السعودي".

وانطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، امس الجمعة، بالصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية باتجاه عدد من الاهداف المرسومة ابرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الاردنية والسعودية.

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