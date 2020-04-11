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اجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة "سجلت على انها انتحار"


كشفت مديرية اجرام بغداد، السبت، تفاصيل جريمة قتل غامضة وبشعة "سجلت على انها انتحار".

وقالت المديرية في بيان  ان "قوة من مكتب (ابي غريب) في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية قامت بكشف جريمة قتل غامضة وبشعة ارتكبها احد الاشخاص قبل سنة شمال العاصمة بغداد، حيث قام بإعداد العدة والتخطيط لقتل زوجته ثم نفذ جريمته من خلال شنقها حتى الموت لأظهار الحادث على انه انتحار".

واضافت انه "قام بتسجيل ابلاغ لدى مركز الشرطة عن حادث انتحار زوجته وبعد احالة اوراق القضية الى مكافحة اجرام بغداد وبتوجيه مباشر من قبل مدير مكافحة اجرام بغداد باشر افراد مكتب مكافحة اجرام ابي غريب بالتحري وجمع المعلومات التي اشارت بالاتهام الى زوج المجنى عليها"، مشيرة الى "استحصال الموافقات القضائية واصدار امر قبض وتنفيذه بحق المتهم".

واكدت انه "تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق وفق المادة (٤٠٦) ق.ع وتم المباشرة بالأجراءآت الاصولية ولدى التعمق بالتحقيق مع المتهم ومواجهته بالادلة وبمهنية وخبرة ضباط تحقيق مكافحة اجرام بغداد، انهار معترفا بارتكابه لجريمة القتل"، لافتة الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل".

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اجرام بغداد تكشف تفاصيل جريمة قتل بشعة "سجلت على انها انتحار"
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