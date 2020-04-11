تفاصيل جديدة حول حريق الكرادة: مفتعل واندلع بعد تنفيذ جريمة قتل

كشف مصدر امني، السبت، عن تفاصيل جديدة حول حريق الكرادة اليوم، فيما اشار الى انه مفتعل واندلع بعد تنفيذ جريمة قتل.

وقال المصدر ، انه "من خلال المعلومات الاولية وبعد رفع البصمات اتضحت ان حادث الحريق عبارة عن جريمة قتل داخل شقة سكنية ومن ثم حرق الشقة".

واضاف انه "تم العثور على جثتين لغاية الان"، لافتا الى ان "عملية رفع البصمات مستمرة".

وافاد مصدر امني، اليوم السبت، باندلاع حريق في الكرادة وسط بغداد، فيما اشار الى انه ادى لمصرع عدد من الاشخاص.