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الاعلام والاتصالات تطلق حملة لتعفير سبع مناطق في بغداد


اعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، السبت، انها مستمرة بتعفير المناطق السكنية في العاصمة بغداد، ضمن مساعيها في دعم الجهود الرامية لكبح جماع فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة في بيان  ان "الحملة تستمر بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي وشركتي ايرثلنك وسكوب سكاي، حيث شملت سبع مناطق سكنية في العاصمة، فضلا عن عدد من الاسواق والمحلات التجارية".

واضافت ان "موظفي الهيئة وعناصر الحشد الشعبي قاموا بتعقيم وتعفير مناطق حي النصر، والحسينية، والباوية، و الساعدة، والعماري، وخان بني سعد، وشاعورة، وهي مناطق شعبية ذات كثافة سكانية عالية".

يذكر ان هيئة الاعلام والاتصالات ومنذ شهر شباط الماضي، سخرت امكانياتها في مجالي الاعلام والاتصالات لتوعية الناس وتثقيفهم بالخطر الذي يحمله وباء كورونا وطرق انتشاره وسبل مكافحته، كما نفذت عدد من عمليات التعفير للاحياء والمناطق السكنية لدعم المؤسسات الحكومية في الحد من انتشار الفيروس وتقييد حركة انتشاره.

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