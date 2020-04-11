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انقاذ مشتبه باصابته بكورونا من نزف بالدماغ في مستشفى الجملة العصبية


أعلنت مستشفى الجملة العصبية، السبت، عن تمكن فريق طبي من المستشفى من اجراء عملية ايقاف نزف تحت الام القاسية لحالة طارئة مشتبه باصابته بفيروس كورونا تعرض لسقوط من مرتفع.

وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان ، إن "المستشفى استقبلت حالة طارئة محالة من مستشفى الزعفرانية يعاني من اغماء اثر سقوطه من مرتفع ولديه اعراض فيروس كورونا".

وأضاف الحيالي، أن "المريض يعاني من نزف بالدماغ وتمكن فريق طبي بصالة عمليات خاصة من اجراء عمليه له وإيقاف النزف وتكللت بالنجاح وتم احالته الى ردهة العزل وبأشراف خاص من قبل فريق طبي".

من جانبه، أشار رئيس الفريق الطبي المعاون الفني مصطفى حميد الساعدي إلى ان "المريض بعمر 44 سنة احيل من مستشفى الزعفرانية بساعة متأخرة من الليل ويعاني من اغماء اثر سقوطه من مرتفع ومشتبه اصابته بفيروس كورونا".

وأوضح أنه" بعد اجراء فحوصات المفراس تبين انه يعاني من نزف بالدماغ وبموقع خطر تحت ما تسمى بالام القاسية"، مشيرا الى انه "تم تخصيص صالة عمليات خاصة واجريت له عملية معقده تم خلالها ايقاف النزف وتكللت العملية بالنجاح".

ولفت الساعدي، إلى أن "المريض تحت عناية خاصة بردهة العزل وبمتابعة مستمرة من قبل الفريق الطبي".

 

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