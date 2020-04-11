تمديد حظر التجوال في نينوى لغاية 18 نيسان الحالي

أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى نجم الجبوري، السبت، عن تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية 18 من شهر نيسان الحالي.

وذكر المكتب في بيان ، انه "تماشياً مع مقررات خلية الازمة المركزية وبعد اجتماع موسع لخلية الازمة في نينوى برئاسة المحافظ نجم الجبوري قررت الخلية استمرار فرض حظر التجوال لغاية يوم 18 / 4 بنفس التعليمات والمقررات السابقة".

وأضاف أنه "تقرر السماح للأهالي المحافظة الوافدين من محافظة أربيل بالدخول لمحافظة نينوى يومي 18 – 19 / 4 والسماح لأهالي المحافظة الوافدين من محافظة بغداد بالدخول لمحافظة نينوى يومي 20 -21 /4 والسماح لأهالي المحافظة من الوافدين من محافظة دهوك بالدخول لمحافظة نينوى يومي 22- 23 / 4".