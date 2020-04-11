لا اصابات بكورونا في بابل لليوم السادس على التوالي

اعلن محافظ بابل حسن منديل، السبت، ان المحافظة لم تسجيل اية اصابات بكورونا لليوم السادس على التوالي.

وقال منديل في بيان ان "المحافظة تحلو لليوم السادس على التوالي من الاصابات بفايروس كورونا"، مبينا ان "حظر التجوال سيتم تمديده لغاية يوم ١٩ من الشهر الحالي".

واضاف ان "الحظر بمصلحة المواطنين كونه قلل من أعداد الإصابات"، لافتا الى "اننا نتابع مايردنا من شكاوى المواطنين بشكل شخصي وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق من يتلاعب بأرواح الناس".

وتابع ان "الإجراءات التي اتخذتها المحافظة حققت نتائج إيجابية مقارنة بالمحافظات"، موضحا ان "هناك حالة مصابة بالفايروس ستخرج اليوم من الحجر الصحي واخرى ستغادر الحجر غدا، لتبقى هناك حالة واحدة فقط بالحجر".