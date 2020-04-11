صحة الديوانية تعلن عن الموقف الوبائي بشأن كورونا في المحافظة اليوم

اعلنت دائرة صحة الديوانية، الجمعة، عن الموقف الوبائي بشأن كورونا في المحافظة اليوم.

وقالت مدير عام الدائرة لمياء الحسناوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "مازالت الفرق الصحية تتابع الحالة الصحية المشتبة بها والحالات المؤكدة".

واضافت "كان الموقف لهذا اليوم على النحو التالي :-

* لاتوجد اصابات جديدة لهذا اليوم 10/4/2020

* وصول نتائج (6) نماذج لحالة مشتبة بها وكانت سالبة

–عدد الاصابات الكلي من من الـ15 اذار الماضي ولحد الان 7.

– عدد حالات الشفاء 5

–المتوفين 1 (توفي في وقت سابق )

–الراقدين 1 وبحالة جيدة