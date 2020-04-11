الحشد الشعبي يدفن 34 متوفياً بكورونا في مقبرة وادي السلام بالنجف

أعلنت فرقة الإمام علي التابعة للحشد الشعبي، الجمعة، عن دفن جثث 34 متوفياً بفيروس كورونا في مقبرة وادي السلام بمحافظة النجف.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى بالفرقة عبد الحسن الحيدري في بيان، ان "عملية دفن المتوفين تسير بشكل انسيابي وبدون أي مشاكل خصوصا بعد الجهود الكبيرة التي يبذلها ابطال فرقتنا الذين تطوعوا لهذا العمل الانساني"

وأضاف الحيدري، أن "الدفن يتم حسب الطرق الشرعية والطبية المطلوبة، وتجري كافة الاعمال الواجبة والمستحبة قبل وأثناء وبعد الدفن من قبيل التكفين والصلاة وزيارة الأئمة الأطهار والتلقين بوجود طلبة من الحوزة العلمية الرشيدة".

وأشار إلى أنه "تم بناء القبور ووضع اسماء المتوفين على نفقة الفرقة".