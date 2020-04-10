القبض على متهمين بالإرهاب وبقضايا مخدرات في بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، الجمعة، عن إلقاء القبض على متهمين بالإرهاب وبقضايا مخدرات في العاصمة.

وقال مدير إعلام القيادة الرائد عزيز ناصر في بيان إنه "حسب توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة من قبل قائد شرطة بغداد ألقت مفارز فوج طوارئ بغداد التاسع القبض على أحد المتهمين وفق المادة ٤ إرهاب وبعد متابعة حثيثة وجمع للمعلومات تم إلقاء القبض في وقت قياسي وتسليمه إلى جهة الطلب"

وأضاف أن "مفارز فوج طوارئ بغداد التاسع ألقت القبض على شاب يستقل دراجة نارية عثر بحوزته مادة الكرستال المخدرة ومواد للتعاطي مع العلم انه كان متعاطي لكمية كبيرة من المخدرات افقدته توازنه"، مبيناً أنه" تم تسليم الشاب مع المواد المضبوطة إلى قسم مخدرات الرصافة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع اوراقه للقضاء".