الفياض: الحشـد سيستمر بعمليات الاغاثة والتعفير والتحصين ضد كورونا

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الجمعة، أن الحشد الشعبي سيستمر بعمليات الاغاثة والتعفير والتحصين ضد فيروس كورونا.

وقال الفياض في مؤتمر صحفي نقله إعلام الحشد ، خلال افتتاح مستشفى للحشد في كربلاء، إن "الحشد دائم التواصل مع الشعب، وسيستمر بعمليات الاغاثة والتعفير والتحصين ضد كورونا".

وأضاف أن "هذه المستشفى تعبر عن مشاركة الحشد بالدفاع عن ابناء شعبنا".

وأشار الفياض إلى"المباشرة بإنشاء مستشفى متخصص بعلاج المصابين ب‍كورونا في مدينة السماوة سعة ١٠٠ سرير من قبل كوادر الحشد الشعبي"، مؤكداً أنه "سيتم افتتاحه في الايام القادمة ويقدم خدماته للمدينة التي تعاني من نقص بالخدمات".