47 اصابة جديدة..الصحة تعلن الموقف الوبائي بكورونا في العراق لليوم

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن الموقف الوبائي بكورونا اليوم في العراق، فيما اشارت الى تسجيل 47 اصابة ووفاة واحدة و54 حالة شفاء من الفايروس.

وقالت الوزارة في بيان انه "تم تسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق".

واضافت ان "الإصابات موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة ١١

النجف الأشرف ٣

السليمانية ٤

أربيل ٩

كربلاء ٣

البصرة ٥

واسط ١٠

صلاح الدين ١

المثنى ١

وتابعت انه "تم تسجيل حالة وفاة واحدة في بغداد / الرصافة".

واكدت ان "حالات الشفاء من الفايروس بلغت ٥٤ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الكرخ ٦

بغداد/ الرصافة ٣

النجف ١٠

اربيل ١

كربلاء ٥

البصرة ٩

السليمانية. ٨

المثنى ٨

ديالى ٣

بابل ١

وبين الوزارة ان "مجموع الأصابات بالفايروس منذ ظهوره في العراق ١٢٧٩ حالة والوفيات ٧٠ والشفاء ٥٥٠ حالة".