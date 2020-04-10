أعلن المكتب الإعلامي لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، الجمعة، عن تمديد حظر التجوال في كربلاء الى 18 من الشهر الجاري.

وذكر المكتب في بيان ان "رئيس خلية الازمة محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي عقد اجتماعا مع اعضاء الخلية قائد عمليات كربلاء المقدسة وقائد شرطة كربلاء ومدير الصحة ومدراء الدوائر الساندة ومدراء الاقسام في دائرة صحة كربلاء".

وأضاف أن "المحافظ أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها خلية الازمة من اجل تطويق فايروس كورونا، مقدما اعتذاره للزائرين من اهالي كربلاء المقدسة والمحافظات الاخرى بعدم استقبالهم لهذا العام بسبب الوضع الصحي الخطير نتيجة فايروس كورونا وحفاظا على سلامتهم".

وأوضح المكتب، أنه "تم خلال الاجتماع بحث الاجراءات التي تقوم بها خلية الازمة في الجانب الصحي والأمني وتقديم الخدمات لأهالي المحافظة حيث تم الاتفاق على تمديد حظر التجوال لغاية ١٨ من شهر نيسان الجاري بما ينسجم وقرار خلية الازمة الاتحادية".