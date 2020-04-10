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11 اصابة جديدة بكورونا في الرصافة ودائرة الصحة توضح


اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، الجمعة، عن تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة، مبينة انه بذلك يرتفع العدد التراكمي الى 165 اصابة.

وقال مدير الدائرة صحة الرصافة عبد الغني الساعدي في بيان انه "تم تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة".

واضاف ان "الاصابات موزعة في عموم الرصافة وكالاتي:

1- رجل بعمر 53 سنة من منطقة الزعفرانية محلة 553 راجعت مستشفى الزعفرانية .

2- امراءة بعمر 29 سنة من منطقة البلديات / مضمار العابد محلة 728 راجعت مستشفى الشيخ زايد.

3- امرأة بعمر 28 سنة من اهالي منطقة الزعفرانية سعيدة محلة 949 راجعت مستشفى الشيخ زايد ملامسة لحالة موجبة.

4- رجل بعمر 50 سنة من منطقة مدينة الصدر محلة 513 راجعت مستشفى الكندي .

5- امرأة بعمر 45 سنة تسكن مدينة الصدر قطاع 11 راجعت مستشفى الشهيد الصدر .

6- رجل بعمر 31 سنة من مدينة الصدر قطاع 21 راجعت مستشفى الامام علي ( ع).

7- رجل بعمر 38 سنة يسكن البلديات شارع المصرف / الزراعي راجع مستشفى الامام علي (ع ).

8- طفلة بعمر 5 سنوات تسكن الزعفرانية محلة 949 راجعت مستشفى الكندي.

9 ـ طفلة بعمر 4 سنوات تسكن الزعفرانية محلة 949 راجعت مستشفى الكندي اخت الحالة السابقة.

10 ـ رجل بعمر 50 سنة يسكن الزعفرانية محلة 949 راجع مستشفى الكندي والد للحالتين السابقة وهم ملامسون لحالة موجبة سابقة .

11ـ امراءة بعمر 30 سنة / قطاع الرصافة / راجعت مستشفى الكندي.

واوضح الساعدي ان "العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 165 اكتسب منهم الشفاء 61 حالة وتوفي 13 للاسف مما يعني بقاء 91 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بحظر التجوال لضمان عبور الوباء والقضاء عليه والحفاظ على سلامتهم ومراجعة اقرب مؤسسة صحية في حال ظهور الاعراض".

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11 اصابة جديدة بكورونا في الرصافة ودائرة الصحة توضح
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