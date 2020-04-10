صحة كربلاء تُعلن شفاء خمس حالات من مرض كورونا

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الجمعة ، عن تعافي 5 حالات مصابة بفيروس كُورونا المُستَجد في المحافظة.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان إنه " تم، اليوم ، تماثُل ( 5 ) مُصابين ب‍فيروس كُورونا للشفاء، تراوحت أعمارهُم بين ( 22 _ 72 ) عاماً، وموَزعين بين مناطق ( الحر الصغير ، البوبيات ، باب الطاق ، حي القدس ) ، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في المحافظة إلى ( 48 ) حالة ".

واشار الى أن "الحالات الـ ( 22 ) المُتبقيَة هي قيد العلاج في ردهة الحُميات ( الحياة ) في مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية، ويتَلقون الرعاية الصحية المُكَثفة ، حسب اللوائح الصحية العالمية ".

يُذكر أن الحصيلة الإجمالية للمُصابين بالفيروس في عموم المحافظة، وصلت إلى ( 76 ) حالة حتى الآن، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة.