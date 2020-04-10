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الحشد الشعبي يعلن انطلاق الصفحة الثانية من عمليات "ابطال النصر الثانية"


انطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش العراقي، الجمعة، بالصفحة الثانية من عمليات ابطال النصر الثانية باتجاه عدد من الاهداف المرسومة ابرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الاردنية والسعودية.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح ان “الصفحة الثانية ستكون بأربعة محاور رئيسة حيث سيطهر المحور الاول الشريط الحدودي بين العراق والاردن بإسناد من المحور الثاني الذي سيتجه نحو الشريط الحدودي العراقي السعودي باتجاه اهداف محتملة".

واضاف مصلح ان “الصفحة الثانية ستركز على اهداف حيوية ومناطق لم تدخل من قبل حيث سيتجه المحور الثالث والرابع باتجاه وادي حوران وعدد من المناطق التي توصف بطبيعة جغرافية صعبة والتي يستغلها العدو للاختباء والتمويه من قواتنا وطيران الجيش.”

واشار قائد العمليات الى ان “العملية مستمرة بالتنسيق مع الجيش العراقي والحشد العشائري المتمثل بفوج درع القائم وحشد الرطبة والتنسيق الكبير مع العمليات المشتركة".

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