حظر تجوال شامل في صلاح الدين

اعلنت محافظة صلاح الدين عن فرض حظر تجوال شامل في المحافظة.

وقالت المحافظة في بيان مقتضب ان "المحافظ عمار الجبوري قرر فرض حظر شامل للتجوال في المحافظة، بعد تسجيل اصابة بكورونا بالمحافظة لمنتسب من اهالي مدينة الصدر في بغداد".

واضاف ان "الحظر يشمل العجلات والاشخاص ".

وكان مدير دائرة صحة صلاح الدين رائد الجبوري اكد في بيان امس، انه "تم تسجيل اصابة بكورونا في المحافظة لاحد منتسبين لواء المغاوير في الدجيل وهو من اهالي مدينة الصدر".