مُغادرة ( 293 ) مُلامساً مع مُصابي كُورونا من الحجر الصحي في كربلاء

كشفت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، الخميس ، عن أن " المجموع الكُلي من المحجُورين المُلامسين لمُصابي كُورونا وصل لغاية الأن الى ( 576 ) شخصاً ، والمُغادرين ( 293 ) شخصاً ، والمُتَبقين في الحجر الصحي ، أصبح ( 283 ) شخصاً من كافة الأعمار والأجناس ، وأنهم مُوزَعون على ( الفنادق ومدينة سيد الأوصياء التابعة للعتبة الحُسينية المُقدسَة ) " .

ذكر ذلك ، مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان صحفي له ، مُضيفاًَ ، إنه " تم ، أمس واليوم ، مُغادرة ( 39 ) شخصاً من المُلامسين ممَن تم حجرِهم على خلفية مُلامستهم لبعض من تمَتْ تشخيص إصابتهم بفايروس كُورونا المُستجَد ، وذلك بعد التأكد من سلامتهم وخلوِهم من الإصابة به " .

وبيَن كاظم ، أن " هؤلاء المحجُورين ، خضعوا طِوال مُدة وجودِهم في الحجر الصحي الى رعاية طبيةٍ وصحيةٍ وخدمية ، وفقاً لتوجيه المدير العام للدائرة ، الدكتور صباح الموسوي ، ومتابعة مُباشرة من قبل مدير قسم الصحة العامة ، الدكتور خالد الأعرجي ، ومدراء القطاعات الصحية في ( المركز والحر والحسينية ) ، ومدير شعبة السيطرة على الأمراض الإنتقالية في قسم الصحة العامة ، حيث لمْ تظهر عليهِم أية أعراضٍ مرضيةْ " ، وإن " حجرِهم كان إحترازياً حماية لهُم وللمجتمع ، خشية أن يكونوا قد تعرَضوا للعدوى جراء مُلامستهم لبعض الحالات المُثبة والمُؤكدة مُختبرياً ".