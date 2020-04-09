نائب : كابينة الكاظمي ستضم اغلب وزراء حكومة عبد المهدي

اكد النائب المستقل باسم الخشان، الخميس، ان كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ستضم اغلب وزراء حكومة عادل عبد المهدي، فيما بين ان مصير الكاظمي سيشابه عدنان الزرفي في حال عدم التزامه باتفاقات الكتل السياسية.

وقال الخشان في تصريح صحفي ان “الكاظمي لا يمتلك اي خلفية سياسية او برنامج وتكليفه جاء بتوافق سياسي كون المرحلة الحالية يجب ان تمر”، لافتا الى ان “مصير كاظمي سيشابه الزرفي في حال عدم التزامه بالتوافق السياسي”.

واضاف ان “كابينة الكاظمي ستضم اغلب وزراء حكومة عبد المهدي كونها ستشكل من المحاصصة السياسية والاسماء التي ستغير ستأتي من الكتل السياسية”، مبينا ان “الكاظمي لن يقدم اي اسم وزاري دون الاتفاق مع الكتل السياسية”.

وكلف رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس، رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي برئاسة الوزراء خلفا للمعتذر عدنان الزرفي