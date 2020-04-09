القبض على ثلاثة مهربين للمنتوجات النفطية في كركوك

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك، الخميس، عن القاء القبض على ثلاثة مهربين للمنتوجات النفطية في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي ( حسن عبد فزيع الغنامي ) وبأشراف ومتابعة مدير الشؤون الداخلية في كركوك العميد الحقوقي ( سنان جميل البياتي ) توفرت لدينا معلومات من مصادرنا السرية بوجود دار سكنية وبجانبها قطعة ارض مسيجة يستغلونها في اخفاء الخزانات الخاصة بالمشتقات النفطية المهربة".

وأضافت، "على الفور تم تشكيل فريق عمل من الضباط والمنتسبين وبالتنسيق مع شعبة استخبارات القاطع وبعد الاستحصال على الموافقات الأصولية من السيد قاضي التحقيق تم مداهمة الدار اعلاه والقاء القبض على المتهمين كل من ( ع،ي،ج) و ( ز،أ،م ) و ( ع،ك،ع ) وتم ضبط ثلاثة عجلات تستخدم لنقل المشتقات وأيضآ مبلغ مالي قدره ( ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار ) وسجلات غير نظامية مخصصة لتدوين الصرفيات وتم تدوين أقوالهم واعترفوا ببيع مادة ( الكاز ) والاتفاق مع المحطات الاهلية بشكل غير قانوني ققرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة ( ٣ ) من قانون تهريب المشتقات النفطية رقم ٤١".