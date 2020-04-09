محافظ نينوى يعلن خلو المحافظة من المصابين بكورونا ويوجه بحملة تعفير لاحياء الموصل

وجه محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، بإطلاق حملة لتعفير وتعقيم لكافة احياء مدينة الموصل وبمشاركة جميع الدوائر والجهات المعنية بهذا الشأن بعد شفاء جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا.
وقال المكتب الاعلامي للجبوري في بيان "بعد شفاء جميع الحالات المصابة وخلو المحافظة من فايروس كورونا ولإدامة الزخم والحفاظ على هذا المنجز، وجه محافظ نينوى نجم الجبوري بإطلاق حملة تعفير وتعقيم واسعة لكافة احياء مدينة الموصل".
وأضاف ان الحملة تكون "بمشاركة جميع الدوائر والجهات المعنية بهذا الشأن"
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